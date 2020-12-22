У селі Циркуни в Харківській області 21 грудня працівник автосервісу вирішив покататися на автівці, яку залишила в СТО клієнтка. Чоловік був п’яний й просто вщент розтрощив машину.

Це була автівка Lexus RX 300. Її власниця 21-річна дівчина – вона вирішила щось відремонтувати в автосервісі й залишила авто "спеціалістам". Дівчина навіть не підозрювала, що їй повернуть машину у такому стані. Про інцидент повідомляє пресслужба поліції в Харківській області.

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Куди мчав п’яний викрадач невідомо, але до пункту призначення він точно не доїхав – водій не впорався з керуванням та злетів з траси у лісосмугу. Машина вщент розбита, а чоловіка відвезли у лікарню з чисельними травмами. Після виписки цього авантюриста чекатиме суд. Чоловіка можуть посадити у тюрму на строк до 5 років.

Так виглядала автівка після повернення з СТО / Фото Нацполіції