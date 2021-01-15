Тарифні протести: на Харківщині протестувальники перекрили 2 найбільші траси
На Харківщині 15 січня спалахнули протести проти підвищення цін на тарифи. В акції протесту взяли участь понад 560 людей.
Люди перекрили 2 найбільші траси: Сімферополь – Харків та Київ – Харків – Довжанський. Про це повідомляє пресслужба харківської поліції у фейсбуці.
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За інформацією правоохоронців, у масових заходах взяли участь понад 560 учасників. Усі вони протестували у різних містах Харківської області.
- У Харкові на акцію протесту на площі Свободи вийшли 10 осіб, ще 37 людей зібралися біля Вовчанської державної районної адміністрації.
- У селищі Високий протестували проти підвищення тарифів 30 місцевих мешканців.
- У місті Мерефі на акцію протесту вийшли 20 жителів. Аналогічна кількість громадян взяла участь у мітингу на центральній площі в селищі Першотравневе.
- У місті Валки долучились до протестів приблизно 30 громадян. Біля Первомайської міської ради протестували ще 70 осіб.
- Окрім того, на акції протесту біля міської ради в місті Лозова вийшли 40 місцевих, в місті Балаклія – 50 осіб.
- На площі Свободи в місті Люботині у мітингу проти підвищення тарифів взяли участь 25 громадян.
Охорону публічного порядку здійснювали 147 поліцейських.
На Харківщині протестувальники перекрили 2 найбільші траси / Фото Нацполіції
Зауважимо, що вже не перший день у містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ. 15 січня люди у Києві та інших містах України почали перекривати траси.
Що відомо про тарифні протести: головне
- З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор.
- Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів.
- 11 січня на акції протесту вийшли також жителі Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців та деяких інших міст.
- На нараді 13 січня члени уряду домовилися знизити ціну на газ більш ніж на 30% — до 6,99 гривні за кубометр. Однак така ціна діятиме лише на час карантину.
- Натомість у МВФ нагадали, що Україна в меморандумі з Фондом взяла на себе зобов'язання щодо тарифів на ринку природного газу.
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