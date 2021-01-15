На Харківщині 15 січня спалахнули протести проти підвищення цін на тарифи. В акції протесту взяли участь понад 560 людей.

Люди перекрили 2 найбільші траси: Сімферополь – Харків та Київ – Харків – Довжанський. Про це повідомляє пресслужба харківської поліції у фейсбуці.

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За інформацією правоохоронців, у масових заходах взяли участь понад 560 учасників. Усі вони протестували у різних містах Харківської області.

У Харкові на акцію протесту на площі Свободи вийшли 10 осіб , ще 37 людей зібралися біля Вовчанської державної районної адміністрації.

на акцію протесту на площі Свободи вийшли , ще зібралися біля Вовчанської державної районної адміністрації. У селищі Високий протестували проти підвищення тарифів 30 місцевих мешканців.

протестували проти підвищення тарифів У місті Мерефі на акцію протесту вийшли 20 жителів. Аналогічна кількість громадян взяла участь у мітингу на центральній площі в селищі Першотравневе .

на акцію протесту вийшли Аналогічна кількість громадян взяла участь у мітингу на центральній площі в селищі . У місті Валки долучились до протестів приблизно 30 громадян. Біля Первомайської міської ради протестували ще 70 осіб.

долучились до протестів приблизно Біля протестували ще Окрім того, на акції протесту біля міської ради в місті Лозова вийшли 40 місцевих , в місті Балаклі я – 50 осіб .

вийшли , в місті я – . На площі Свободи в місті Люботині у мітингу проти підвищення тарифів взяли участь 25 громадян.

Охорону публічного порядку здійснювали 147 поліцейських .

На Харківщині протестувальники перекрили 2 найбільші траси / Фото Нацполіції

Зауважимо, що вже не перший день у містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ. 15 січня люди у Києві та інших містах України почали перекривати траси.

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