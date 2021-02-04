У Харківській області колишній працівник фіскальної служби разом з цивільною дружиною заволоділи будинком, який коштує понад 750 тисяч гривень. Їм загрожує тюрма.

Джерело: ДБР

Слідчі ДБР вручили підозру чоловіку, який працював на посаді заступника начальника одного з відділів оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області. Він організував злочинну схему та з допомогою інших осіб, зокрема й цивільної дружини, заволоділи житловим будинком, вартість якого складає понад 750 тисяч гривень.

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Зловмисники підробили юридичні документи та використали довіру власників майна переписали на себе нерухомість.

"2 лютого 2020 року за місцем проживання підозрюваних відбулися санкціоновані обшуки. Вирішується питання про застосування до них запобіжних заходів. Крім того, встановлюються можливі додаткові епізоди злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження та їх спільники", повідомляє пресслужба ДБР.

Вилучені речі / Фото ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.