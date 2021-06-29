На Харківщині потонув 4-річний: витягнули та врятувати не встигли

29 червня 2021 , 15:17
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Джерело:

поліція Харківщини

В Ізюмі на Харківщині купання у водоймі обернулось трагедією. Там потонув 4-річний хлопчик. Його намагалися врятувати, однак це було безрезультатно.

Це сталося 27 червня. До поліції про трагедію повідомили приблизно об 18:20

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Що відомо про трагедію

  • Правоохоронців викликали на місцевий пляж.
  • Туди одразу виїхала слідчо-оперативна група.
  • Поліцейські встановили, що дитину намагалися врятувати лікарі швидкої.
  • Тіло загиблого не мало ознак насильницької смерті.
  • Його направили на експертизу.
  • Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок.
Зверніть увагу! У Синельниківському районі на Дніпропетровщині 22 червня потонув 10-річний хлопчик. Дитина пішла купатися в річці Гайчур та після цього її ніхто не бачив. Згодом тіло хлопчика знайшли за 15 метрів від краю берега.
Автор: Олександр Марчак