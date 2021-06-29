На Харківщині потонув 4-річний: витягнули та врятувати не встигли
29 червня 2021 , 15:17Читать новость на русском
Джерело:поліція Харківщини
В Ізюмі на Харківщині купання у водоймі обернулось трагедією. Там потонув 4-річний хлопчик. Його намагалися врятувати, однак це було безрезультатно.
Це сталося 27 червня. До поліції про трагедію повідомили приблизно об 18:20
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Що відомо про трагедію
- Правоохоронців викликали на місцевий пляж.
- Туди одразу виїхала слідчо-оперативна група.
- Поліцейські встановили, що дитину намагалися врятувати лікарі швидкої.
- Тіло загиблого не мало ознак насильницької смерті.
- Його направили на експертизу.
- Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок.