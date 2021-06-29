Це сталося 27 червня. До поліції про трагедію повідомили приблизно об 18:20

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Що відомо про трагедію

  • Правоохоронців викликали на місцевий пляж.
  • Туди одразу виїхала слідчо-оперативна група.
  • Поліцейські встановили, що дитину намагалися врятувати лікарі швидкої.
  • Тіло загиблого не мало ознак насильницької смерті.
  • Його направили на експертизу.
  • Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок.