На Харківщині посилили карантин: що заборонено

У Харківській області з 18 березня починає діяти посилений карантин. Це зумовлено стрімким поширенням коронавірусної інфекції. Заборонять роботу частини розважальних закладів і спортзалів.

Інформація про це з'явилася вранці 18 березня. Щоправда, саме рішення регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила напередодні. Там прописали кілька основних рекомендацій і заборон.

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Що планують заборонити на Харківщині

Проведення масових заходів з наповненням залу на більш ніж половину місць. Також у місцях, де на 1 особу є менше ніж 4 квадратних метри площі.

Приймати відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури, де зали наповнюються на більше ніж на 50%.

Буде заборонено працювати спортивним залам, фітнес-центрам, де не обмежать кількість відвідувачів у залі. В них має бути одна особа на 10 квадратних метрів площі приміщення.

Також не зможуть працювати басейни, якщо в них буде більше ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або понад 6 осіб у тренувальних групах.

Що повинен зробити департамент охорони здоров’я Харківщини

Сформувати резерв медиків із викладачів, студентів і лікарів-інтернів для боротьби з коронавірусом.

Організувати масове тестування населення експрестестами.

Продовжити роботу "гарячої лінії" оперативного інформування населення щодо ранніх симптомів, які схожі на COVID-19.

Проводити щоденний аналіз заповнення ліжок в опорних лікарнях.

Керівники опорних закладів повинні забезпечити подачу кисню до всіх ліжок.

Також опорні медустанови мають проаналізувати залишки коштів на рахунках і забезпечити їх раціональне використання для придбання медичного обладнання, медикаментів і виробів медичного призначення.

Рекомендації щодо контролю обмежень

Керівники торгово-розважальних центрів повинні посилити контроль за дотриманням маскового режиму та ретельніше стежити за соціальною дистанцією.

Правоохоронцям також радять посилити контроль за виконанням всіх обмежень. Зокрема, стежити за дотримання маскового режиму в транспорті і на його зупинках у години пік.

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Епідеміологічна ситуація на Харківщині

Харківська область входить до трійки лідерів за кількістю інфікування коронавірусом. Від початку пандемії тут виявили в 92 242 людей. більший показник зафіксували тільки в Києві – 149 923, а також в Одеській Області – 94 872 людей.

За добу 17 березня в області захворіли 732 людини, з них 535 – жителі Харкова. Вилікувались від коронавірусу за день там лише 254 людини.

Статистика захворюваності на Харківщині станом на ранок 18 березня / Фото Харківський обласний лабораторний центр