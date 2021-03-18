На Харківщині посилили карантин: що заборонено

Джерело:Харківська ОДА
У Харківській області з 18 березня починає діяти посилений карантин. Це зумовлено стрімким поширенням коронавірусної інфекції. Заборонять роботу частини розважальних закладів і спортзалів.
Інформація про це з'явилася вранці 18 березня. Щоправда, саме рішення регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила напередодні. Там прописали кілька основних рекомендацій і заборон.
Важливо На дистанційне навчання відправили учнів Харківської області: які класи
Керівники торгово-розважальних центрів повинні посилити контроль за дотриманням маскового режиму та ретельніше стежити за соціальною дистанцією.
Правоохоронцям також радять посилити контроль за виконанням всіх обмежень. Зокрема, стежити за дотримання маскового режиму в транспорті і на його зупинках у години пік.
Зверніть увагу Найбільше з початку року: за добу на коронавірус захворіли 15 тисяч українців, 267 – померли
Харківська область входить до трійки лідерів за кількістю інфікування коронавірусом. Від початку пандемії тут виявили в 92 242 людей. більший показник зафіксували тільки в Києві – 149 923, а також в Одеській Області – 94 872 людей.
За добу 17 березня в області захворіли 732 людини, з них 535 – жителі Харкова. Вилікувались від коронавірусу за день там лише 254 людини.
Статистика захворюваності на Харківщині станом на ранок 18 березня / Фото Харківський обласний лабораторний центр