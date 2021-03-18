На Харківщині посилили карантин: що заборонено
У Харківській області з 18 березня починає діяти посилений карантин. Це зумовлено стрімким поширенням коронавірусної інфекції. Заборонять роботу частини розважальних закладів і спортзалів.
Джерело:Харківська ОДА
Інформація про це з'явилася вранці 18 березня. Щоправда, саме рішення регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила напередодні. Там прописали кілька основних рекомендацій і заборон.
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Що планують заборонити на Харківщині
- Проведення масових заходів з наповненням залу на більш ніж половину місць. Також у місцях, де на 1 особу є менше ніж 4 квадратних метри площі.
- Приймати відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури, де зали наповнюються на більше ніж на 50%.
- Буде заборонено працювати спортивним залам, фітнес-центрам, де не обмежать кількість відвідувачів у залі. В них має бути одна особа на 10 квадратних метрів площі приміщення.
- Також не зможуть працювати басейни, якщо в них буде більше ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або понад 6 осіб у тренувальних групах.
Що повинен зробити департамент охорони здоров’я Харківщини
- Сформувати резерв медиків із викладачів, студентів і лікарів-інтернів для боротьби з коронавірусом.
- Організувати масове тестування населення експрестестами.
- Продовжити роботу "гарячої лінії" оперативного інформування населення щодо ранніх симптомів, які схожі на COVID-19.
- Проводити щоденний аналіз заповнення ліжок в опорних лікарнях.
- Керівники опорних закладів повинні забезпечити подачу кисню до всіх ліжок.
- Також опорні медустанови мають проаналізувати залишки коштів на рахунках і забезпечити їх раціональне використання для придбання медичного обладнання, медикаментів і виробів медичного призначення.
Рекомендації щодо контролю обмежень
Керівники торгово-розважальних центрів повинні посилити контроль за дотриманням маскового режиму та ретельніше стежити за соціальною дистанцією.
Правоохоронцям також радять посилити контроль за виконанням всіх обмежень. Зокрема, стежити за дотримання маскового режиму в транспорті і на його зупинках у години пік.
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Епідеміологічна ситуація на Харківщині
Харківська область входить до трійки лідерів за кількістю інфікування коронавірусом. Від початку пандемії тут виявили в 92 242 людей. більший показник зафіксували тільки в Києві – 149 923, а також в Одеській Області – 94 872 людей.
За добу 17 березня в області захворіли 732 людини, з них 535 – жителі Харкова. Вилікувались від коронавірусу за день там лише 254 людини.
Статистика захворюваності на Харківщині станом на ранок 18 березня / Фото Харківський обласний лабораторний центр
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