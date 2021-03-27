Новонародженого хлопчика, якого матір викинула у вигрібну яму на Харківщині, рятували небайдужі. Витягав дитину фельдшер екстреної допомоги, немовля було майже без свідомості.

Витягнути дитину було не так просто. Однак медику вдалося це зробити самостійно.

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Фельдшер бригади екстреної медичної допомоги, не втрачаючи ні хвилини, самостійно зірвав дошки на підлозі туалету та дістав дитину із ями. Хлопчик був зав'язаний у пакет, навколо шиї – обвита пуповина,

– зазначили у Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.

Спочатку плач дитини почула місцева жителька Валентина. Вона разом зі знайомою жінкою намагалась одразу витягнути дитину, але їм не вдалося це зробити.

Дитина була у зав'язаному пакеті, – очевидиця

Джерело: ТРК "Лозова"

"Море крові, а в зав'язаному пакеті – дитина. Він (новонароджений хлопчик – 24 канал) кричав, плакав, ворушився, але ми не могли його дістати і викликали усіх", — розповіла жінка.

Жінка додала, що ця ситуація її дуже розчулила. Вона не розуміє, як з немовлям могли так обійтись.



Пані Валентина перша почула плач дитини / Скриншот з відео

Вага хлопчика – 3,3 кілограма. Його у важкому стані шпиталізували до лікарні.

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