У Харківській області поліція вирішила "вдарити" по наркоторгівлі. За останній час правоохоронці "накрили" 7 підпільних лабораторій та вилучили понад 3 тони наркотиків.

Джерело: Нацполіція

Поліція провела 350 обшуків та встановили 118 осіб, які причетні до незаконного обігу наркотиків. Вартість вилученого "товару" за цінами "чорного" ринку становить близько 120 мільйонів гривень.

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Що вилучила поліція 200 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин – це 300 тисяч доз та понад 3 тони прекурсорів для їх виготовлення.

Серед вилученого:

понад 80 кілограмів канабісу,

понад 80 літрів опію ацетильованого,

понад 30 кілограмів психотропу "Альфа PVP",

4 кілограми амфетаміну,

2 700 пакунки метадону

2,5 тисячі пакунків потужного опіоїдного (наркотичного) препарату.

Крім того, співробітники поліції викрили 2 організовані злочинні групи – одна з них "спеціалізувалася" на виготовленні психотропної речовини "Альфа PVP". Свою продукцію троє спільників реалізовували за допомогою чат-боту в месенджері.

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Інша група наркоторговців налагодила мережу виготовлення та збуту метадону. Організаторка, яка мешкає у столиці, постачала наркотики двом спільникам із Харківщини. Вони отримували товар, фасували і розповсюджували його на території міста шляхом закладок, а про їх розміщення повідомляли лідерці наркобізнесу.

Також поліцейські заблокували 5 інтернет-магазинів, які займалися незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин. Окрім того, виявлено 43 наркопритони.

На даний час 16 осіб затримано.