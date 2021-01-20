Поліція почала штрафувати водіїв автомобілів на європейських номерах. Правоохоронці наразі активізувалися у Харкові та області. Зокрема, від 16 січня було виписано близько 50 штрафів.

Хоча офіційна цифра оштрафованих може бути і вищою. Адже 50 – це лише ті люди, які звернулися до громадської організації "Авто Євро Сила Харків", інформує 24 канал.

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Перший штраф складає 8,5 тисяч гривень. Натомість повторний розмір покарання становить 17 тисяч гривень. Крім цього, правоохоронці можуть за другим разом позбавити права керувати транспортом на рік.

Наприклад, у Харкові є водій, якого в один день зранку оштрафували на 8,5 тисяч гривень, а ввечері він вже отримав повторний штраф – 17 тисяч.

Патрульні можуть зупинити машину на номерах іноземної реєстрації, якщо є факт порушення митних правил. Зокрема, якщо за документами не людина, яка за кермом, везла машину з іншої країни. Тоді й накладається штраф.

Що кажуть громадські активісти та юристи

Голова організації "Авто Євро Сила Харків" Роман Старченко розповів, що у Харків приїхала моніторингова група з Києва. IT-фахівці Київського управління внесли в планшет поліцейським графу, за якою патрульні можуть бачити, коли і хто ввозив автомобіль, а також у який пункт пропуску було ввезено.

У зв’язку з цим у поліцейських з'явилися повноваження штрафувати водіїв,

– пояснив він.

Активісти очікують, що найближчими днями в інших областях також почнуть штрафувати "євробляхерів", якщо є порушення митних правил. Вони ввважають, що почали з Харкова, адже тут за останній час було багато резонансних смертельних аварій з водіями-іноземцями. Або в ДТП брали участь автомобілі на єврономерах.

Водночас юристи, які працюють над справами оштрафованих водіїв, важають неправомірними такі локальні дії у Харкові. Мовляв, якщо закон набув чинності, то має розповсюджуватися на всю територію. України.

Що цьому передувало? У листопаді 2018 року Рада внесла зміни до Митного кодексу, через що підвищили штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації – від 8,5 тисячі гривень до 170 тисяч гривень.



Однак у грудні 2019 року Рада відтермінувала введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах. Штрафи досі не діють.



Власники автомобілів на єврономерах постійно протестують проти розмитнення.

Як ситуацію на Харківщині коментують у поліції

В ефірі 24 каналу перший заступник керівника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький відзначив, що нараз система перевірки авто з іноземною реєстрацією працює в тестовому режимі. Це нова функція, яка раніше була недоступною і зараз лише в такому форматі функціонує.

Наразі поліцейські складають лише протокол, а рішення приймає суд. Що стосується саме митних порушень, то це вже компетенція органів ДПС і там вже діють інші нормативи,

– наголосив він.

За його словами, ще зарано говорити про якусь стратегію штрафування, поки відбувається лише тестування системи. Адже потрібно зібрати дані після тестування та зрозуміти. чи потребує це доопрацювання.