Неподалік кордону з Росією: на Харківщині підійматимуть червоно-чорний стяг

На Харківщині над Богодуховом разом із державним стягом підійматимуть символ добровольців та ОУН – червоно-чорний прапор. Таке рішення підтримала громада, яка проживає за 40 кілометрів від кордону з Росією.

Доброволець та ексрозвідник Артур Трепелець вважає червоно-чорний стяг своїм талісманом та символом боротьби. Полотнище з ним уже впродовж 7 років.

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Трепелець розповів, що червоно-чорний прапор йому привезли добровольці ще у 2014 році. За словами добровольця, він був з ним під час бойових дій в населених пунктах Авдіївка, Мар'їнка, Широкине та Щастя.

Кожного разу, коли ми займали нову позицію, вивішували 2 прапори: блакитно-жовтий та черво-чорний,

– заявив Трепелець.



Артур Трепелець з прапором / Фото 24 каналу

Цей прапор також був із чоловіком у 3 госпіталях. Усе через те, що добровольця тоді серйозно поранили.

Прапор майорітиме в рідному місті

Тепер бойовий прапор буде й у рідному місті добровольця. Під час державних свят полотнище підійматимуть у центральному парку Богодухова, поруч із хрестом пам'яті загиблих українських захисників. Таке рішення прийняли на сесії місцеві депутати.

"Не було жодного голосу проти та суперечок щодо цього. У будь-якому випадку, це трохи резонансний момент, але ми повинні мати сміливість приймати рішення", – заявив секретар Богодухівської міськради Рамаз Гамбарашвілі.

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Вперше червоно-чорний стяг урочисто підняли 14 березня до Дня добровольця. Ініціаторами безпрецедентного, як для Харківщини, випадку вшанування прапора стали волонтери та добробатівці з громадської організації "Об'єднання добровольців".

Як відреагували місцеві мешканці

У Богодуховому на червоно-чорний прапор відреагували по-різному. Його власник почув чимало думок про це.

Розстріляємо, шикуйтесь – чого тільки не було. Це маленький населений пункт. Чому саме Богодухів? Це моє рідне місто і я в ньому виріс. Сепаратистського руху я там не дозволю. Під цим прапором загинуло багато наших хлопців,

– наголосив доброволець.

За словами активістів, цей стяг мали підняти в українських містах разом із державним ще у 2014 році – на знак боротьби.

Стяг буде ще у 2 містах

Ідею з підняттям червоно-чорного прапора підхопили й у ще 2 містечках на Харківщині. Як розповіли волонтери, наразі це питання обговорюють.

Однак наступного разу червоно-чорний прапор у парку підіймуть 21 травня – у День пам'яті жертв політичних репресій.