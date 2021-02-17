На Харківщині перекинувся пасажирський мікроавтобус із пасажирами: багато постраждалих – відео

Внаслідок аварії, яка сталася 17 лютого, травми отримали 8 пасажирів маршрутного мікроавтобуса Люботин – Харків. Через що саме сталася ДТП, наразі невідомо.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області, на момент ДТП в салоні маршрутки перебували 9 пасажирів та водій.

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Допомогу постраждалим надавали лікарі швидкої.

Що відомо про аварію за участю маршрутки на Харківщині

ДТП сталася поблизу від селища міського типу Коротич вранці 17 лютого.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням на слизькій дорозі, через що машина опинилася на боці.

Очевидці події викликали медиків та поліцейських.

8 пасажирів маршрутки отримали травми.

Як стверджують лікарі, лише 2 постраждалим надали допомогу на місці. 6 травмованих відправили до лікарень.

Стан всіх травмованих оцінюють як легкий. Скоріш за все, їм відпустять після надання допомоги у медичних закладах.

Дивіться відео з місця перекидання маршрутки на Харківщині: