На Харківщині перекинувся пасажирський мікроавтобус із пасажирами: багато постраждалих – відео

17 лютого 2021 , 11:01
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Джерело:

Depo.Харків

Внаслідок аварії, яка сталася 17 лютого, травми отримали 8 пасажирів маршрутного мікроавтобуса Люботин – Харків. Через що саме сталася ДТП, наразі невідомо.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області, на момент ДТП в салоні маршрутки перебували 9 пасажирів та водій.

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Допомогу постраждалим надавали лікарі швидкої.

Що відомо про аварію за участю маршрутки на Харківщині

  • ДТП сталася поблизу від селища міського типу Коротич вранці 17 лютого.
  • За попередніми даними, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням на слизькій дорозі, через що машина опинилася на боці.
  • Очевидці події викликали медиків та поліцейських.
  • 8 пасажирів маршрутки отримали травми.

Як стверджують лікарі, лише 2 постраждалим надали допомогу на місці. 6 травмованих відправили до лікарень.

Стан всіх травмованих оцінюють як легкий. Скоріш за все, їм відпустять після надання допомоги у медичних закладах.

Дивіться відео з місця перекидання маршрутки на Харківщині: