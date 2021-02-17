На Харківщині перекинувся пасажирський мікроавтобус із пасажирами: багато постраждалих – відео

Джерело:Depo.Харків
Внаслідок аварії, яка сталася 17 лютого, травми отримали 8 пасажирів маршрутного мікроавтобуса Люботин – Харків. Через що саме сталася ДТП, наразі невідомо.
За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області, на момент ДТП в салоні маршрутки перебували 9 пасажирів та водій.
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Як стверджують лікарі, лише 2 постраждалим надали допомогу на місці. 6 травмованих відправили до лікарень.
Стан всіх травмованих оцінюють як легкий. Скоріш за все, їм відпустять після надання допомоги у медичних закладах.
Дивіться відео з місця перекидання маршрутки на Харківщині: