На Харківщині перекинувся пасажирський мікроавтобус із пасажирами: багато постраждалих – відео
Внаслідок аварії, яка сталася 17 лютого, травми отримали 8 пасажирів маршрутного мікроавтобуса Люботин – Харків. Через що саме сталася ДТП, наразі невідомо.
Джерело:Depo.Харків
За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області, на момент ДТП в салоні маршрутки перебували 9 пасажирів та водій.
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Допомогу постраждалим надавали лікарі швидкої.
Що відомо про аварію за участю маршрутки на Харківщині
- ДТП сталася поблизу від селища міського типу Коротич вранці 17 лютого.
- За попередніми даними, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням на слизькій дорозі, через що машина опинилася на боці.
- Очевидці події викликали медиків та поліцейських.
- 8 пасажирів маршрутки отримали травми.
Як стверджують лікарі, лише 2 постраждалим надали допомогу на місці. 6 травмованих відправили до лікарень.
Стан всіх травмованих оцінюють як легкий. Скоріш за все, їм відпустять після надання допомоги у медичних закладах.
Дивіться відео з місця перекидання маршрутки на Харківщині:
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