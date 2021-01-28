На Харківщині педофіл напав на дівчинку: вона активно чинила опір й негідник втік

У Харківській області 27 січня 38-річний чоловік, який тиждень тому вийшов на волю, напав на малолітню дівчинку просто на вулиці. Негідник встиг побити дитину, але вона не розгубилась й активно чинила опір – нападник злякався й втік.

Джерело: Департамент карного розшуку Національної поліції України

Дівчинка, жителька одного з сіл Вовчанського району, поверталась додому зі школи. Вона не встигла пройти й 100 метрів, як на неї напав чоловік.

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Дівчинка кричала й це налякало нападника

Зловмисник вдарив дитину скляною пляшкою, ударив її в перенісся та щелепу.

Дівчинка кричала та навіть встигла зірвати маску з нападника. Зловмисник так злякався привернутої уваги, що втік, залишивши свої речі на місці події.

Чоловіка доволі швидко затримали. Він вже двічі відбував покарання в тюрмі за аналогічні злочини та крадіжки. Злочинець вийшов з тюрми 21 січня – за 6 днів до нападу.

Дівчинка наразі в безпеці, а от нападнику доведеться повернутись у місця позбавлення волі.