Поклала голову під колеса: на Харківщині пасажирський потяг переїхав молоду жінку

Жахливий інцидент стався ввечері 3 лютого на залізничному перегоні у селищі міського типу Васищеве на Харківщині. Самогубство скоїла жінка 35 – 40 років.

Джерело: поліція Харківської області

Аварія на залізниці сталася близько 23:20, коли повз селище проїжджав поїзд "Ужгород – Лисичанськ". Керував ним 38-річний машиніст.

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Внаслідок інциденту рух потягів зупинився на 1 годину та 45 хвилин.

Що відомо про самогубство жінки на Харківщині

Як встановили слідчі, під час руху поїзда жінка раптово вибігла перед ним та лягла головою на рейки.

Машиніст намагався екстрено загальмувати, але при гальмівному шляху у кілька кілометрів уникнути трагедії було неможливо.

Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Особу померлої правоохоронці наразі не встановили, оскільки впізнати її важко. На вигляд жінці було 35 – 40 років.

Слідчі намагаються встановити всі обставини події. За фактом загибелі жінки відкрили кримінальну справу щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що призвело до загибелі людини.

Якщо слідчі дійдуть висновків, що машиніст мав змогу зупинити потяг, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.