Аварія сталася вночі у місті Валків під Харковом. Власник старої легковушки "ВАЗ" на величезній швидкості врізався у стовп. Внаслідок цього загинула вагітна жінка-пасажирка автівки російського автопрому.

Постраждалу жінку врятувати медики не могли, оскільки удар здебільшого прийшовся у його бік. Про це повідомили у телеграмі у спільноті "ХС Харків".

Дивіться також Не пропустив зустрічку: під Києвом лоб у лоб зіткнулися Opel та Acura, є загиблий – фото

Водій "ВАЗу" вижив та навіть майже не отримав травм.

Що відомо про жахливе зіткнення під Харковом



Стовп переміг "ВАЗ" / Фото ХС Харків

За попередніми даними, легковик їхав по трасі на величезній швидкості, коли водій почав втрачати керування;

Попри спробу загальмувати, "ВАЗ" вилетів з дороги та зіштовхнувся зі стовпом. Гальмівний шлях склав близько 60 метрів.

Під час зіткнення у салоні авто перебували 23-річний чоловік, 28-річна жінка, а також 34-річна вагітна. Остання отримала важкі травми та померла у лікарні.

Стовп внаслідок аварії фактично не постраждав, а от зроблена у Росії автівка вщент розбита.

Правоохоронці, які працювали на місці ДТП, затримали водія легковика. Він був нетверезим. У районному відділку поліції чоловік навіть зумів заснути.



Водія "ВАЗ" затримали / Фото ХС Харків