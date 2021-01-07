У місті Валки на Харківщині люди перекрили рух трасою Київ – Харків. Вони протестували проти підвищення тарифів на газ і його транспортування.

Мітингувальники кричали "Ганьба". Про це повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області.

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Чому протестують

Протестувальники провели акцію протесту через збільшення тарифів на газопостачання на підтримку жителів Полтавської області. Вони 3 дні тому теж перекривали дорогу.

Протест на Харківщині: дивіться відео "Харків Life"

За даними очевидців, поблизу Валок утворився значний затор. Люди ходили пішохідним переходом та скандували: "Ганьба!". Наразі на місці працює поліція.

Зазначимо! У січні 2021 року на українців очікує зростання ціни на газ. Більше про це читайте тут.

Що говорить САД

Автомобілістам САД порекомендували об'їжджати ділянку за наведеною схемою.



Схема об'їзду / Карта САД

Через проведення акції протесту через підвищення цін на газ та його транспортування, громадяни планують перекривати державну дорогу М-03 Київ – Харків – Довжанський у місті Валки біля поста поліції о 12:00,

– зазначили у повідомленні.

Акція тривала приблизно годину (від 12:00 до 13:00).

Протест на Полтавщині: коротко