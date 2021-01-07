Протест на Різдво: на Харківщині люди перекрили трасу через підвищення тарифів на газ – відео
У місті Валки на Харківщині люди перекрили рух трасою Київ – Харків. Вони протестували проти підвищення тарифів на газ і його транспортування.
Мітингувальники кричали "Ганьба". Про це повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області.
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Чому протестують
Протестувальники провели акцію протесту через збільшення тарифів на газопостачання на підтримку жителів Полтавської області. Вони 3 дні тому теж перекривали дорогу.
Протест на Харківщині: дивіться відео "Харків Life"
За даними очевидців, поблизу Валок утворився значний затор. Люди ходили пішохідним переходом та скандували: "Ганьба!". Наразі на місці працює поліція.
Що говорить САД
Автомобілістам САД порекомендували об'їжджати ділянку за наведеною схемою.
Схема об'їзду / Карта САД
Через проведення акції протесту через підвищення цін на газ та його транспортування, громадяни планують перекривати державну дорогу М-03 Київ – Харків – Довжанський у місті Валки біля поста поліції о 12:00,
– зазначили у повідомленні.
Акція тривала приблизно годину (від 12:00 до 13:00).
Протест на Полтавщині: коротко
- На Полтавщині 4 січня приблизно 300 жителів Лубенського, Оржицького та Пирятинського районів на 2 години перекривали трасу міжнародного значення Київ – Харків.
- Вони протестували проти високих тарифів на розподіл природного газу.
- Люди були готові стояти до вечора, поки їм не знизять тарифи.
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