На Харківщині легковик влетів у автобус із 15 пасажирами, є загиблі

Аварія за участю "ВАЗ-21099" та автобуса сполученням Харків – Богодухів сталася вранці 25 лютого у Богодухівському районі Харківської області.

Як з'ясували слідчі, внаслідок зіткнення водій та пасажирка легковика російського автопрому загинули на місці. А от люди, які перебували в салоні автобуса не постраждали.

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Наразі поліцейські намагаються встановити всі обставини події.

Зіштовхнулися лоб у лоб

За попередніми даними, близько 8:00 71-річний водій легковика у селі Крисине не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де рухався автобус.

Зіткнення було дуже потужним. Від нього "ВАЗ" перетворився у купу брухту.

Пенсіонер, який перебував за кермом легковика та 70-річна жінка-пасажирка "ВАЗу" отримали не сумісні з життям травми.



Від удару автобус з'їхав з дороги / Фото поліції Харківщини

За фактом смертельної аварії правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей.

Санкція, яку передбачає Кримінальний кодекс за такий злочин, – до 10 років позбавлення волі.



Люди в автобусі пошкоджень не зазнали / Фото поліції Харківщини