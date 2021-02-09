На Харківщині нетверезий водій застряг на пішохідному переході через залізницю: відео
Надзвичайна подія, яка цілком могла закінчитися трагедією, сталася ввечері 8 лютого біля станції "Шевченково-Південне" на Харківщині.
Джерело:пресслужба Укрзалізниці
Як зазначили в "Укрзалізниці", почалося все з того, що власник Hyundai вирішив перетнути залізничні колії через пішохідний перехід. Проїхати легковик не зміг.
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Без аварії інцидент закінчився лише завдяки машиністові локомотива, який побачив автівку та попередив про неї чергового по станції.
Могла розчавити електричка
- Оскільки про подію вчасно дізнався машиніст електропоїзда № 6350 Куп’янськ-Південний – Гракове, який мав вести електричку на колію з перешкодою, аварії не сталося.
- Автомобілем порушника займалися працівники поліції, які змогли прибрати машину з колій, а також склали щодо водія адміністративний протокол.
- За попередніми даними, правоохоронці встановили, що власник Hyundai перебував за кермом нетверезим.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а затримка пасажирської електрички склала всього лише 19 хвилин.
Дивіться відео з місця блокування машиною залізничної колії на Харківщині:
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