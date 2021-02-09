Надзвичайна подія, яка цілком могла закінчитися трагедією, сталася ввечері 8 лютого біля станції "Шевченково-Південне" на Харківщині.

Як зазначили в "Укрзалізниці", почалося все з того, що власник Hyundai вирішив перетнути залізничні колії через пішохідний перехід. Проїхати легковик не зміг.

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Без аварії інцидент закінчився лише завдяки машиністові локомотива, який побачив автівку та попередив про неї чергового по станції.

Могла розчавити електричка

Оскільки про подію вчасно дізнався машиніст електропоїзда № 6350 Куп’янськ-Південний – Гракове, який мав вести електричку на колію з перешкодою, аварії не сталося.

Автомобілем порушника займалися працівники поліції, які змогли прибрати машину з колій, а також склали щодо водія адміністративний протокол.

За попередніми даними, правоохоронці встановили, що власник Hyundai перебував за кермом нетверезим.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а затримка пасажирської електрички склала всього лише 19 хвилин.

Дивіться відео з місця блокування машиною залізничної колії на Харківщині: