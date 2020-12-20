У селі Новоселівка, що у Харківській області, під час катання на санках загинув 11-річний хлопчик. Поліція встановлює обставини смерті дитини.

Трагедія на Харківщині: що відомо

Інцидент стався у селі Новоселівка 19 грудня. Інформація про нього надійшла до правоохоронців приблизно о 13.30. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

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За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик з'їжджав з гірки на санчатах. А тоді впав і вдарився головою.

На місце інциденту викликали медиків. Однак дитина померла ще до приїзду швидкої.

Тіло хлопчика скерували у морг для встановлення причини смерті.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці почали розслідування загибелі дитини.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Звернуть увагу! Жахлива трагедія сталася нещодавно на Львівщині. У Жидачеві загинув 2-річний хлопчик – він випадково підпалив свій одяг та згорів. Його мати була в той час на роботі, а діти віком 2, 4 та 6 років перебували вдома самі.