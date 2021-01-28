"Продавав" закриття кримінального провадження: на Харківщині затримали податкового міліціонера

28 січня 2021 , 11:52
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Правоохоронці затримали підполковника податкової міліції Харківщини. Він вимагав під підприємця 20 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

Джерело: Офіс генпрокурора

Крім працівника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, затримали й посередника корупційної схеми.

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Що відомо про розкрите хабарництво

  • Слідство з'ясувало, що підполковник податкової міліції вимагав і отримав від приватного підприємця 20 тисяч доларів.
  • За ці гроші він обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути вилучене майно.
  • Допомагав співробітнику податкової міліції у цій схемі посередник.

Що загрожує корупціонерам

  • Вирішують питання про повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжних заходів та відсторонення від посади.
  • Наразі тривають слідчі дії.

Заходи з викриття провели прокуратура та слідче управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві.


На Харківщині на хабарі спіймали податкового міліціонера / Фото Офіс генпрокурора


Він вимагав від підприємця 20 тисяч доларів / Фото Полтавська обласна прокуратура