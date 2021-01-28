"Продавав" закриття кримінального провадження: на Харківщині затримали податкового міліціонера

Правоохоронці затримали підполковника податкової міліції Харківщини. Він вимагав під підприємця 20 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.
Джерело: Офіс генпрокурора
Крім працівника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, затримали й посередника корупційної схеми.
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Заходи з викриття провели прокуратура та слідче управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві.
На Харківщині на хабарі спіймали податкового міліціонера / Фото Офіс генпрокурора
Він вимагав від підприємця 20 тисяч доларів / Фото Полтавська обласна прокуратура