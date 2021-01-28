"Продавав" закриття кримінального провадження: на Харківщині затримали податкового міліціонера
Правоохоронці затримали підполковника податкової міліції Харківщини. Він вимагав під підприємця 20 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.
Джерело: Офіс генпрокурора
Крім працівника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, затримали й посередника корупційної схеми.
Читайте також У Києві бухгалтерка одного з вишів привласнила майже 3 мільйони
Що відомо про розкрите хабарництво
- Слідство з'ясувало, що підполковник податкової міліції вимагав і отримав від приватного підприємця 20 тисяч доларів.
- За ці гроші він обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути вилучене майно.
- Допомагав співробітнику податкової міліції у цій схемі посередник.
Що загрожує корупціонерам
- Вирішують питання про повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжних заходів та відсторонення від посади.
- Наразі тривають слідчі дії.
Заходи з викриття провели прокуратура та слідче управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві.
На Харківщині на хабарі спіймали податкового міліціонера / Фото Офіс генпрокурора
Він вимагав від підприємця 20 тисяч доларів / Фото Полтавська обласна прокуратура
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter