На Харківщині в ДТП загинула людина: ще 8 отримали травми

В Ізюмському районі на Харківщини 8 березня перекинувся мікроавтобус – загинула одна людина. Восьмеро травмувались.

Трагедія сталась о 5:40 ранку біля села Кам'янка.

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Обставини ДТП

Мікроавтобус Renault злетів з траси та перекинувся у кювет.

Внаслідок ДТП загинув один пасажир, постраждало 8 осіб, у тому числі й водій. Постраждалих з різними ступенями важкості госпіталізовано до Ізюмської районної лікарні,

— пише ДСНС.

Автобус злетів у кювет / Фото ДСНС

Наслідки ДТП / Фото ДСНС

Інформацію щодо обставин аварії у поліції Харківської області пообіцяли надати пізніше.