На Харківщині в ДТП загинула людина: ще 8 отримали травми
В Ізюмському районі на Харківщини 8 березня перекинувся мікроавтобус – загинула одна людина. Восьмеро травмувались.
Джерело:ДСНС
Трагедія сталась о 5:40 ранку біля села Кам'янка.
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Обставини ДТП
Мікроавтобус Renault злетів з траси та перекинувся у кювет.
Внаслідок ДТП загинув один пасажир, постраждало 8 осіб, у тому числі й водій. Постраждалих з різними ступенями важкості госпіталізовано до Ізюмської районної лікарні,
— пише ДСНС.
Автобус злетів у кювет / Фото ДСНС
Наслідки ДТП / Фото ДСНС
Інформацію щодо обставин аварії у поліції Харківської області пообіцяли надати пізніше.
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