На Харківщині депутат "Партії Шарія" зняв труси в тіктоці: відео

Євген Гуня – депутат Куп'янської міської ради Харківської області від "Партії Шарія". Ймовірно, це весняне психічне загострення, бо чоловік у тіктоці зняв свою спідню білизну.

Депутат передав вітання своїм виборцям та кинув у камеру труси. Вони характерного для політпартії червоного кольору.

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Депутат в тіктоці

Чоловік не стидається, а навпаки – підкреслює свій депутатський статус у соціальних мережах.

До свого провокативного відео він додав неоднозначний підпис: "Я живу на першому поверсі і боявся, що сусіди в вікна побачать. Як думаєте, що б вони подумали?"

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Депутат "Партії Шарія" махав своїм червоним прапором: відео

На момент публікації автор видалив відео. Але є скриншоти його тіктоку, які підтверджують, що ролик він усе ж таки викладав в мережу.



Скриншот акаунту Гуні в тікток

Крім того, він вихвалявся кількістю переглядів у тіктоці у своєму інстаграм-акаунті.



Скриншот сторіс в інстаграмі Євгена Гуні

Тікток Гуні наповнений відео з сексуальним підтекстом. Відео з червоними трусами передував ролик про льодяник.

Хто такий Євген Гуня 29-річний депутат Куп'янської міської ради Харківської області VІII скликання від політичної партії "Партія Шарія". Уродженець Луганська. Є магістром права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 29-річний депутат Куп'янської міської ради Харківської області VІII скликання від політичної партії "Партія Шарія". Уродженець Луганська. Є магістром права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. На сайті міськради зазначено, що він тимчасово не працює.