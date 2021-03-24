На Харківщині депутат "Партії Шарія" зняв труси в тіктоці: відео

Джерело:тікток Євгена Гуні
Євген Гуня – депутат Куп'янської міської ради Харківської області від "Партії Шарія". Ймовірно, це весняне психічне загострення, бо чоловік у тіктоці зняв свою спідню білизну.
Депутат передав вітання своїм виборцям та кинув у камеру труси. Вони характерного для політпартії червоного кольору.
До теми Таємне стало явним: на фото Харкова у Google Maps виявили чоловіка, що випорожнявся у кущах
Чоловік не стидається, а навпаки – підкреслює свій депутатський статус у соціальних мережах.
До свого провокативного відео він додав неоднозначний підпис: "Я живу на першому поверсі і боявся, що сусіди в вікна побачать. Як думаєте, що б вони подумали?"
Цікава історія: сусідів чоловік соромиться, а 12 тисяч людей, які вже переглянули це відео, – ні?
Депутат "Партії Шарія" махав своїм червоним прапором: відео
На момент публікації автор видалив відео. Але є скриншоти його тіктоку, які підтверджують, що ролик він усе ж таки викладав в мережу.
Скриншот акаунту Гуні в тікток
Крім того, він вихвалявся кількістю переглядів у тіктоці у своєму інстаграм-акаунті.
Скриншот сторіс в інстаграмі Євгена Гуні
Тікток Гуні наповнений відео з сексуальним підтекстом. Відео з червоними трусами передував ролик про льодяник.