На Харківщині ДБР викрило поліцейських, які без причин побили та затримали фермерів

Джерело:24 канал
3 співробітникам поліцейського спецназу 10 лютого повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. За даними слідства, правоохоронці побили чоловіків та застосували проти них кайданки.
Як стверджують у пресслужбі прокуратури Харківської області, поліцейські скоїли злочин під час патрулювання Сахновщинського району 9 вересня 2020 року.
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За фактом вчинення злочину правоохоронцями детективи ДБР проводять досудове розслідування. Чи затримали підозрюваних, або хоча б відсторонили від посад, невідомо.