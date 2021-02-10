3 співробітникам поліцейського спецназу 10 лютого повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. За даними слідства, правоохоронці побили чоловіків та застосували проти них кайданки.

Як стверджують у пресслужбі прокуратури Харківської області, поліцейські скоїли злочин під час патрулювання Сахновщинського району 9 вересня 2020 року.

Дивіться також "Ми дуже голодні, а батьки не йдуть додому": у Львові діти викликали поліцію, поки рідні пиячили

Якщо судді визнають їх винними, підозрюваним загрожує від 3 до 8 років ув'язнення із забороною обіймати певні посади на 3 роки після звільнення.

Що відомо про побиття поліцейськими фермерів на Харківщині

Під час патрулювання біля села Дар-Надежда правоохоронці побачили комбайн та трактор з причепом та чоловіків, які ремонтували транспортний засіб.

Поліцейські почали вимагати від фермерів документи права власності на земельну ділянку, комбайн та трактор.

У відповідь правоохоронці почули, що документи перебувають у них вдома, а на вимогу їх може привезти батько одного з фермерів.

Втім, поліцейські почали бити чоловіків, а також вдягли їм на руки кайданки.

За фактом вчинення злочину правоохоронцями детективи ДБР проводять досудове розслідування. Чи затримали підозрюваних, або хоча б відсторонили від посад, невідомо.