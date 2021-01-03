У Харківській області у селі Спартаси 2 січня сталася трагедія. Одразу 3 людини отруїлися чадним газом та померли. Їхні тіла знайшли рятувальники.

Трагедія забрала життя двох чоловіків і жінки. Про це повідомляє ДСНС.

Важливо У Львові троє людей отруїлись чадним газом: є загиблі

Тіла загиблих знайшли у приватному будинку на вулиці Троїцькій, 4. Від отруєння чадним газом померли:

чоловіки 1969 та 1985 року народження;

жінка 1975 року народження.

В одній з кімнат знайшли сліди горіння: прогар у дерев'яній підлозі й обвуглені залишки тілогрійки. Самого горіння і навіть диму на той час уже не було. За попередніми даними до трагічних наслідків призвело отруєння продуктами горіння, зокрема чадним газом,

– заявили рятувальники.

Вони вже поінформували про надзвичайну подію поліцію. Слідча оперативна група встановлює всі обставини події.



Рятувальники знайшли сліди горіння / Фото ДСНС

Що треба знати про отруєння чадним газом

Чадний газ є надзвичайно небезпечним, адже не має кольору, запаху і смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.

Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном. Як наслідок, кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень тканинам. Через це людина гине від задухи.

Основні симптоми отруєння чадним газом: головний біль, втома, сухий кашель, нудота.

Про симптоми та першу допомогу після отруєння чадним газом – читайте за посиланням.