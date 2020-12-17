Харківський міський голова Геннадій Кернес створив потужний механізм управління містом і передав досвід своєму оточенню.

Таку думку висловив політтехнолог Володимир Шамин, повідомляє "Кореспондент".

За словами Шамина, відхід з життя Геннадія Кернеса став великою втратою для харків'ян, але в цілому система місцевого самоврядування продовжує свою роботу.

Харків втратив не тільки свого мера, який втретє поспіль був обраний на цю посаду. Харків втратив людину національного масштабу, але аж ніяк не управління. Унікальність Геннадія Кернеса була й в тому, що він не тільки створив потужний механізм управління містом, а й передав свій досвід своєму оточенню,

– зазначив він.

За словами політтехнолога, за час тривалого лікування Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" в Харкові з міським управлінням справлявся його перший заступник Ігор Терехов.

"Він показав, що ситуація повністю контрольована. Залишившись фактично один, він успішно керував не тільки виборчою кампанією мера та партії, але ще й містом. За ці місяці Терехов показав себе людиною абсолютно підготовленою до управління другим за значенням містом України. Системний господарник, який до дрібниць знає всі проблемні ділянки ЖКГ", – додав Шамин.

Також він вважає, що якби не постійна увага ЗМІ безпосередньо до персони Кернеса, ніхто б і не сказав, що містом керує його заступник, а не сам мер.

Як повідомлялося, в четвер, 17 грудня, в німецькій клініці "Шаріте" через наслідки коронавірусної хвороби на 62-му році життя помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Після смерті Кернеса, відповідно до закону про місцеве самоврядування, його обов'язки виконуватиме секретар міськради Ігор Терехов.