Мер Харкова Геннадій Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте", через ускладення від коронавірусу. Наразі залишається питання, хто ж керуватиме містом далі.

Депутат Харківської міської ради Дмитро Балух сумнівається в тому, що перевибори міського голови міста відбудуться оперативно. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Харків під контролем Авакова

За його словами виникає питання, чому міська рада квапилась провести засідання нового скликання.

Місто фактично переходить під контроль Арсена Авакова та Ігоря Терехова як людини, яка буде цим займатись на місці,

– зазначив Балух.

Він відзначив, що Харків може довго не обрати мера через домовленості на вищому рівні.

Відзначимо! Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська пояснила, що відповідно до Закону про місцеве самоврядування, у разі смерті міського голови, його повноваження здійснює секретар відповідної міської ради. Не пізніше як на 15 день після смерті мера, людина, яка здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради з клопотанням щодо призначення позачергових виборів.

Депутат відзначив, що на сесії обласної ради, яка відбулась минулої п'ятниці, поруч з Ігорем Тереховим сидів найближчий товариш Арсена Авакова – Ігор Котвіцький.

Конкуренція на виборах

На думку Балуха, якщо вибори все ж відбудуться, то вони будуть у 2 тури. "Геннадій Кернес за минулі роки досить сильно "випалив всю політичну галявину". Наразі люди вже не боятимуться його впливу чи санкцій і ітимуть на вибори. Думаю, вибір буде дуже великий", – додав депутат.

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