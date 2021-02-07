Харків перебуває без міського голови майже 2 місяці. Коли мешканці міста зможуть обрати нового мера – невідомо. Найближчий час – весна, однак вибори можуть відбутись і восени.

Дату виборів просто не можуть призначити, а офіційна причина – декілька неподаних до Верховної Ради документів від мерії.

До теми У Раді чекають на Терехова, Терехов – на Раду: чому ще не призначили вибори мера у Харкові

Зокрема, чекають на сесійне рішення про те, що Геннадій Кернес припинив виконувати повноваження та відповідні документи щодо його смерті.

Водночас секретар Харківської міськради Ігор Терехов зазначив, що виконав всі вимоги закону щодо відповідної процедури.

"Я хочу, щоб нам в письмовому вигляді прийшов запит, на який ми відповімо, виконаємо всі побажання комітету Верховної Ради і далі вона проголосує за ту дату, коли будуть призначені вибори", – сказав Терехов.

Хто виконує обов'язки мера

Поки у Харкові немає нового мера, його обов'язки фактично виконує секретар міськради Ігор Терехов. За життя Кернеса він був віцемером.



Ігор Терехов фактично виконує обов'язки мера Харкова / Фото The Page

Секретарем він став у грудні, коли депутати проголосували за нього на сесії. Особу Терехова на посаду висунув то ще хворий на коронавірус Кернес, надіславши відповідний електронний лист з німецької клініки.

Законність процесу визнали не всі

Проте із законністю відповідного процесу згодні не всі, до Харківського окружного адміністративного суду надійшли позови проти:

голови Харківської територіально-виборчої комісії Ольги Мозгової;

Ігоря Терехова.

У них мовиться про порушення посадових обов'язків. Депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва у своєму позові просила суд, щоб вони викликали Мозгову на допит і поставили питання щодо листа від Кернеса.



Позови направили до Харківського окружного адмінсуду / Фото 24 каналу

Позов до суду направив і депутат Ігор Черняк. Він із колегами переконував, що харків'ян ошукали, коли на сесіях порушили процедури. Спочатку Кернеса не мали визнавати новообраним мером без його особистої присяги, відповідно далі він не мав права висувати кандидата у секретарі.

На мою думку, це завчасно зрежесований сценарій, який спрямований на те, щоб у місті протягом тривалого часу не було легітимної влади,

– сказав Ігор Черняк.



Ігор Черняк направив позов до суду / Фото 24 каналу

Що думають про вибори мера харків'яни

Самі містяни переконані, що вибори потрібно провести якомога скоріше. Водночас харків'яни розгублені: не знають, кого обирати.

"Чим раніше (провести вибори – 24 канал), тим краще. Нехай люди проголосують, кого вони вважають кращим на посаду мера міста", – сказав один з мешканців Харкова.

Зверніть увагу! Відповідно до закону, після смерті міського голови парламент має призначити дострокові вибори не пізніше, ніж в 90-денний термін. Він спливає – в березні 2021 року.