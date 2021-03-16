Хакери ФСБ Росії організували масштабну кібератаку на українські урядові ресурси

Підконтрольне ФСБ Росії хакерське угруповання Armageddon здійснило масштабну кібератаку на ресурси вищих органів державної влади України. СБУ заблокувала спробу отримати доступ до секретних даних.

Завдяки оперативному реагуванню Службі безпеки вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для потенційного несанкціонованого доступу російських спецслужб до державних інформаційних ресурсів.

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Про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи державної влади через платформу "MISP-UA".

На цій платформі Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ розмістив:

відповідні індикатори кіберзагроз;

рекомендації щодо заходів із виявлення і попередження фактів несанкціонованого втручання;

інструменти для пошуку шкідливого програмного забезпечення.

СБУ провела широкомасштабні заходи для локалізації кібератаки спецслужб Росії спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО та у взаємодії з центральними органами виконавчої влади,

– додали у Службі безпеки.

Наразі СБУ вживає всіх необхідних заходів для фіксації численних кібератак з боку іноземних спецслужб.

Правоохоронці здійснюють ефективне розслідування кіберінцидентів для встановлення всіх причетних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності.