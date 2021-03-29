Рекордний хабар Злочевського для НАБУ: справу розгляне Київський апеляційний суд

Верховний Суд вирішив, що справу про підкуп керівників НАБУ та САП за рекордні 5 мільйонів доларів, має вирішити не ВАКС, а Київський апеляційний суд. У НАБУ таке вважають порушенням кримінального кодексу.

Відповідне рішення про передачу справу у Київський апеляційний суд ухвалила колегія суддів Касаційного кримінального суду ВС 26 березня 2021 року.

Раніше У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора хоче захистити Злочевського та показали відео підкупу

НАБУ говорить про порушення

В антикорупційному бюро заявляють: таке рішення Верховного Суду – порушення кримінально-процесуального кодексу.

Національне бюро вважає, що таке рішення ВС фактично легітимізує порушення КПК України, де чітко обумовлена виключна підслідність та підсудність у кримінальних провадженнях НАБУ та САП,

– заявили у НАБУ.

У НАБУ не відкидають ризик того, що такий підхід Верховного Суду може завадити справедливому правосуддю стосовно підозрюваних.

Детективи антикорупційного бюро додають: ВС не вперше розглядає скарги з аналогічних питань. "Щонайменше сім разів упродовж 2019 – 2021 років він ухвалював подібні рішення. Ними фактично визначав, що питання підсудності, має вирішувати уповноважений суб’єкт – колегія у складі п’яти суддів ВАКС".

Справа Злочевського: головне

12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися вручити хабар у 5 мільйонів гривень.

Це рекордний хабар в історії України, який виявили правоохоронці.

Хабар намагалися дати за закриття справи проти власника компанії Burisma Миколи Злочевського.

Він сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".

У цій справі затримали на гарячому трьох довірених осіб ексміністра екології.

15 червня суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав.

1 липня САП оголосила підозру Злочевському за спробу підкупу керівництва САП і НАБУ.

Самого Злочевського оголосили в розшук.