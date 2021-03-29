Рекордний хабар Злочевського для НАБУ: справу розгляне Київський апеляційний суд
Верховний Суд вирішив, що справу про підкуп керівників НАБУ та САП за рекордні 5 мільйонів доларів, має вирішити не ВАКС, а Київський апеляційний суд. У НАБУ таке вважають порушенням кримінального кодексу.
Джерело:НАБУ
Відповідне рішення про передачу справу у Київський апеляційний суд ухвалила колегія суддів Касаційного кримінального суду ВС 26 березня 2021 року.
Раніше У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора хоче захистити Злочевського та показали відео підкупу
НАБУ говорить про порушення
В антикорупційному бюро заявляють: таке рішення Верховного Суду – порушення кримінально-процесуального кодексу.
Національне бюро вважає, що таке рішення ВС фактично легітимізує порушення КПК України, де чітко обумовлена виключна підслідність та підсудність у кримінальних провадженнях НАБУ та САП,
– заявили у НАБУ.
У НАБУ не відкидають ризик того, що такий підхід Верховного Суду може завадити справедливому правосуддю стосовно підозрюваних.
Детективи антикорупційного бюро додають: ВС не вперше розглядає скарги з аналогічних питань. "Щонайменше сім разів упродовж 2019 – 2021 років він ухвалював подібні рішення. Ними фактично визначав, що питання підсудності, має вирішувати уповноважений суб’єкт – колегія у складі п’яти суддів ВАКС".
Справа Злочевського: головне
- 12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися вручити хабар у 5 мільйонів гривень.
- Це рекордний хабар в історії України, який виявили правоохоронці.
- Хабар намагалися дати за закриття справи проти власника компанії Burisma Миколи Злочевського.
- Він сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".
- У цій справі затримали на гарячому трьох довірених осіб ексміністра екології.
- 15 червня суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав.
- 1 липня САП оголосила підозру Злочевському за спробу підкупу керівництва САП і НАБУ.
- Самого Злочевського оголосили в розшук.
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