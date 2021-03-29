Верховний Суд вирішив, що справу про підкуп керівників НАБУ та САП за рекордні 5 мільйонів доларів, має вирішити не ВАКС, а Київський апеляційний суд. У НАБУ таке вважають порушенням кримінального кодексу.

Відповідне рішення про передачу справу у Київський апеляційний суд ухвалила колегія суддів Касаційного кримінального суду ВС 26 березня 2021 року.

Раніше У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора хоче захистити Злочевського та показали відео підкупу

НАБУ говорить про порушення

В антикорупційному бюро заявляють: таке рішення Верховного Суду – порушення кримінально-процесуального кодексу.

Національне бюро вважає, що таке рішення ВС фактично легітимізує порушення КПК України, де чітко обумовлена виключна підслідність та підсудність у кримінальних провадженнях НАБУ та САП,

– заявили у НАБУ.

У НАБУ не відкидають ризик того, що такий підхід Верховного Суду може завадити справедливому правосуддю стосовно підозрюваних.

Детективи антикорупційного бюро додають: ВС не вперше розглядає скарги з аналогічних питань. "Щонайменше сім разів упродовж 2019 – 2021 років він ухвалював подібні рішення. Ними фактично визначав, що питання підсудності, має вирішувати уповноважений суб’єкт – колегія у складі п’яти суддів ВАКС".

Важливо! 30 грудня Печерський райсуд зобов'язав змінити підслідність у справі Миколи Злочевського. У такий спосіб її хотіли забирають в НАБУ і САП, що вели справу з самого початку. Втім, це рішення прокурори САП оскаржили апеляцією до Апеляційної палати ВАКС.

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