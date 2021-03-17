Розвідка ідентифікувала військових з Росії, які вчиняли злочини проти України: фото

Українська розвідка встановила особи російських військових, які брали участь у бойових діях на території нашої країни. Бійці належали до реактивного дивізіону 18 окремої мотострілецької бригади.

Зазначена бригада дислокована у місті Ханкала. У 2017 році її переформатували в 71 мсп 42-ї дивізії Південного військового округу ЗС Росії.

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Що відомо про російських військових

Одним із зловмисників є 29-річний Артур Басиров з Нижнєкамську.

2012 року він розпочав службу за контрактом у розвідувальній роті 18 омсбр ЗС РФ. З січня 2014 року долучився до взводу управління реактивного дивізіону цієї ж бригади.

За військові злочини проти народу України його нагородили відомчою медаллю Росії "За возвращение Крыма".



Артур Басиров вчиняв злочини проти України / ГУР

Ще одним зловмисником виявився 31-річний Олександр Тімаєва з села Калтаси, що у Башкортостані.

2011 року він закінчив Єкатеринбурзьке вище артилерійське командне училище, а 2012 року – річний курс при Михайлівській військовій артилерійській академії в Санкт-Петербурзі.

2014 року його призначили командиром 2 вогневого взводу 2 реактивної батареї реактивного дивізіону військової частини 27777.

За злочини його також нагородили відзнакою "За возвращение Крыма" та медаллю Суворова.

У ГУР додали, що до правоохоронних органів України вже направили інформацію про кадрових військовослужбовців частини 27777 Руслана Хафізова, Руслана Сатдінова, Максима Дубініна та Антона Гареєва.



ГУР викрила російських військових, які вчиняли злочини проти України / Фото ГУР