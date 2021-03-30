"Гуморина" на карантині: в Одесі скасували святкування Дня сміху

1 квітня в Одесі зазвичай святкують День сміху. Але наразі регіон – у червоній зоні карантину. Тому жодні масові заходи не відбуватимуться – у столиці жартів скасували "Гуморину-2021".

Про це повідомила директорка Департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова. Вона додала, що День сміху святкуватимуть онлайн.

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Що заявила чиновниця

Чиновниця розказала, що в Одесі готували до Дня сміху комплексну програму. Хоча й розуміли, що проводити масові заходи, ймовірно, буде заборонено.

Ми заздалегідь знали, що не буле масової ходи та не відбуватимуться великі концерти. Але планували зробити цікаві речі: фото зони, виставки, флешмоби,

– пояснила Тетяна Маркова.

Ці події планувати організувати з дотриманням карантинних обмежень. Але, цього року, як і у 2020-му, "Гуморина" теж буде на карантині.

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Привітання з Днем сміху від громадян України, початківців й відомих гумористів, іноземців та просто жартівників розмістять на сторінці Департаменту культури та туризму Одеської міської ради.