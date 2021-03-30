"Гуморина" на карантині: в Одесі скасували святкування Дня сміху
1 квітня в Одесі зазвичай святкують День сміху. Але наразі регіон в червоній зоні карантину. Тому жодних масових заходів не відбуватиметься – столиці жартів скасували "Гуморину-2021".
Джерело:"Думская"
Про це повідомила директорка Департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова. Вона додала, що день сміху святкуватимуть онлайн.
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Що заявила чиновниця
Чиновниця розказала, що в Одесі готували до дня сміху комплексну програму. Хоча й розуміли, що масові заходи ймовірно будуть заборонені.
Ми заздалегідь знали, що не буле масової ходи та не відбуватимуться великі концерти. Але планували зробити цікаві речі: фото зони, виставки, флешмоби,
– пояснила Тетяна Маркова.
Ці події планувати організувати з дотриманням карантинних обмежень. Але, цьогоріч "Гуморина" теж буде на карантині.
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Привітання з днем сміху від громадян України, початківців й відомих гумористів, іноземців та просто жартівників розмістять на сторінці Одеського департаменту культури та туризму.
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