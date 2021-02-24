Гуляв із відрубленою головою батька: одеського різника відправили до психлікарні

Джерело:Київський районний суд Одеси
В Одесі чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві батька та сусіда, відправили до психлікарні. До речі, наостанок він сказав, що вбив людей для ритуального обряду.
Саме цей чоловік наприкінці січня гуляв по Одесі із відрубаною головою батька та іншими людськими органами. Раніше його взяли під варту, однак до суду надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу.
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Правоохоронці отримали висновок судово-психіатричної експертизи. Дослідили, що в момент злочину у підозрюваного були ознаки психічного розладу. Стверджують, що чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними
Тому суд дозволив відправити затриманого до психіатричної лікарні. Там він перебуватиме під суворим наглядом.