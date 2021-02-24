Саме цей чоловік наприкінці січня гуляв по Одесі із відрубаною головою батька та іншими людськими органами. Раніше його взяли під варту, однак до суду надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу.

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Чому чоловіка вирішили помістити у психлікарні

Правоохоронці отримали висновок судово-психіатричної експертизи. Дослідили, що в момент злочину у підозрюваного були ознаки психічного розладу. Стверджують, що чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними

Тому суд дозволив відправити затриманого до психіатричної лікарні. Там він перебуватиме під суворим наглядом.