Гуляв із відрубленою головою батька: одеського різника відправили до психлікарні
В Одесі чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві батька та сусіда, відправили до психлікарні. До речі, наостанок він сказав, що вбив людей для ритуального обряду.
Джерело:Київський районний суд Одеси
Саме цей чоловік наприкінці січня гуляв по Одесі із відрубаною головою батька та іншими людськими органами. Раніше його взяли під варту, однак до суду надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу.
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Чому чоловіка вирішили помістити у психлікарні
Правоохоронці отримали висновок судово-психіатричної експертизи. Дослідили, що в момент злочину у підозрюваного були ознаки психічного розладу. Стверджують, що чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними
Тому суд дозволив відправити затриманого до психіатричної лікарні. Там він перебуватиме під суворим наглядом.
Що цьому передувало
- В Одесі 20 січня помітили чоловіка, який ходив із відрізаною головою людини, на шиї в нього нібито висіли людські кишки. Очевидці розповіли, що зловмисник бив органами по машинах.
- Правоохоронці затримали чоловіка. У нього вдома знайшли обезголовлене тіло батька та мертвого квартиранта.
- Київський районний суд Одеси 23 січня обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців.
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