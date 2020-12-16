У Волинській обласній раді, де депутати абсолютною більшістю проголосували за недовіру керівнику області Юрію Погуляйку. Керівник області пообіцяв, що зможе прозвітувати перед депутатами за результатами роботи протягом 2020 року у січні-лютому 2021 року.

Сайт 24 каналу розповідає, чому так сталося та що це все означає для Зеленського.

Читайте також Президентський рейтинг: яка підтримка у Зеленського та хто вийшов на друге місце

Що кажуть експерти

На Волині за рішення про висловлення недовіри проголосували 49 з 64 депутатів, в законі ж прописано, що для цього потрібно не менше двох третин голосів. Так, відповідно до Конституції України обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної державної адміністрації. А президент України зобов'язаний або прийняти рішення про відставки голови держадміністрації, або дати обґрунтовану відповідь, чому він цього не буде робити.

Олександр Хмелевський, незалежний експерт та кандидат економічних наук, каже, якщо так сталося, то президент зобов'язаний відправити голову держадміністрації у відставку.

Віктор Таран, політичний експерт, засновник Центру "Ейдос", зазначив, що теоретично депутати мають право висловити недовіру голові обласної державної адміністрації. Однак цьому має передувати дуже не проста регламентна процедура. Зокрема обов’язково має бути чітка підстава для відставки, а перед голосуванням депутати зобов’язані заслухати звіт.

Найголовніший казус – наразі не зрозуміло, яке рішення має ухвалювати президент за результатами голосування. Частина експертів каже, що голосування за відставку є імперативом для президента України у прийнятті рішення про відставку, – пояснив Таран.

За його словами, інша позиція зводиться до того, що за відповідного рішення ради главою держави не вирішується питання про відставку, адже законодавець не встановив строку прийняття рішення і вирішення такого питання є виключним правом президента. "Тому голосування не є підставою для відставки", – додав він.

Поки це лише один випадок. По мірі поглиблення економічної та політичної кризи в Україні суперечності між "центром" та регіонами будуть зростати. Не виключено, що інші ради також будуть висловлювати недовіру головам держадміністрацій, – додав Хмелевський.

Контекст