"Групу смерті" у телеграмі створила 15-річна дівчинка з Кривого Рогу

Джерело:НПУ
Поліція виявила у телеграм-каналі "групу смерті", яку створила та вела 15-річна мешканка Кривого Рогу. Ба більше, вона сама планувала вчинити самогубство.
Спробі суїциду вдалося запобігти. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
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Правоохоронці Дніпропетровщини встановили таке:
З 500 учасників через вимоги завдавати собі ран залишилося в групі 13 / Фото НПУ
3 березня поліція та прокуратура провели обшук у помешканні 15-річної адміністраторки "групи смерті", через яку люди завдавали собі ран. У неї вилучили мобільні телефони, планшет та ноутбук.
Дівчина вже наступного дня – 4 березня – начебто планувала покінчити з життям.
Під час обшуків поліція вилучила техніку / Фото НПУ
Кримінальне провадження правоохоронці розпочали за статтею 120 Кримінального кодексу – доведення до самогубства. Слідство намагається встановити, чи був у групи куратор зовні, та чи були в неї інші організатори.Поліція наголошує: батькам слід більше уваги присвячувати дітям та розповідати про небезпеки в інтернеті.
"Група смерті" у Кривому Розі: відео поліції