Поліція виявила у телеграм-каналі "групу смерті", яку створила та вела 15-річна мешканка Кривого Рогу. Ба більше, вона сама планувала вчинити самогубство.

Спробі суїциду вдалося запобігти. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

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15-річна дівчина створила "групу смерті", в яку залучила понад 500 людей

Правоохоронці Дніпропетровщини встановили таке:

15-річна дівчинка з Кривого Рогу створила та адмініструвала телеграм-канал, він діяв щонайменше з 21 лютого.

з Кривого Рогу створила та адмініструвала телеграм-канал, він діяв щонайменше з 21 лютого. Адміністраторка давала завдання учасникам чату – зокрема, завдавати собі ран та травм.

До групи спершу долучилися приблизно 500 людей, та після таких "завдань" більшість пішли – залишилися тільки 13.

та після таких "завдань" більшість пішли – залишилися тільки 13. Однак ці 13 людей публікували у групі фото поранень, а потім отримували наступні інструкції (до 5 разів на день).



З 500 учасників через вимоги завдавати собі ран залишилося в групі 13 / Фото НПУ

3 березня поліція та прокуратура провели обшук у помешканні 15-річної адміністраторки "групи смерті", через яку люди завдавали собі ран. У неї вилучили мобільні телефони, планшет та ноутбук.

Дівчина вже наступного дня – 4 березня – начебто планувала покінчити з життям.



Під час обшуків поліція вилучила техніку / Фото НПУ

Кримінальне провадження правоохоронці розпочали за статтею 120 Кримінального кодексу – доведення до самогубства. Слідство намагається встановити, чи був у групи куратор зовні, та чи були в неї інші організатори.

Поліція наголошує: батькам слід більше уваги присвячувати дітям та розповідати про небезпеки в інтернеті.

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