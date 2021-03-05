"Групу смерті" у телеграмі створила 15-річна дівчинка з Кривого Рогу
Поліція виявила у телеграм-каналі "групу смерті", яку створила та вела 15-річна мешканка Кривого Рогу. Ба більше, вона сама планувала вчинити самогубство.
Джерело:НПУ
Спробі суїциду вдалося запобігти. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
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15-річна дівчина створила "групу смерті", в яку залучила понад 500 людей
Правоохоронці Дніпропетровщини встановили таке:
- 15-річна дівчинка з Кривого Рогу створила та адмініструвала телеграм-канал, він діяв щонайменше з 21 лютого.
- Адміністраторка давала завдання учасникам чату – зокрема, завдавати собі ран та травм.
- До групи спершу долучилися приблизно 500 людей, та після таких "завдань" більшість пішли – залишилися тільки 13.
- Однак ці 13 людей публікували у групі фото поранень, а потім отримували наступні інструкції (до 5 разів на день).
З 500 учасників через вимоги завдавати собі ран залишилося в групі 13 / Фото НПУ
3 березня поліція та прокуратура провели обшук у помешканні 15-річної адміністраторки "групи смерті", через яку люди завдавали собі ран. У неї вилучили мобільні телефони, планшет та ноутбук.
Дівчина вже наступного дня – 4 березня – начебто планувала покінчити з життям.
Під час обшуків поліція вилучила техніку / Фото НПУ
Кримінальне провадження правоохоронці розпочали за статтею 120 Кримінального кодексу – доведення до самогубства. Слідство намагається встановити, чи був у групи куратор зовні, та чи були в неї інші організатори.
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Крайні випадки спроб самогубства підлітків в Україні
- 3 березня у Калуші на Прикарпатті школярки наковталися пігулок, одна з них випила аж 70.
- Також 3 березня у Кременчуці на Полтавщині 16-річна школярка наковталася пігулок і потрапила в реанімацію.
- 2 березня у Рівному 11-річна дівчинка наковталась таблеток (та цей випадок начебто не пов'язаний з соцмережами).
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