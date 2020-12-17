Бізнесмен Ілля Павлюк є ймовірним "тіньовим куратором" групи депутатів від партії "Слуга Народу", яка голосує в інтересах олігарха Ріната Ахметова. У сферу впливу Павлюка, ймовірно, входить близько 30 народних обранців.

Офіс Павлюка розташований у кількох десятках метрів від Офісу Президента, який сам бізнесмен часто відвідує. Про це повідомляє Bihus.Info.

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Деталі розслідування

Біля офісу Павлюка помічали народних депутатів Дмитра Соломчука, Олега Марусяка, Богдана Торохтія, Сергія Буніна та Олександра Горобця. Двоє останніх заходили до Павлюка 15 грудня, перед голосуванням за Держбюджет-2021. Втім, Горобець заявив журналістам, що то був візит не до Павлюка, а – до особистого юриста. Бунін сказав, що свого візиту не пам'ятає.

За даними журналістів, групу Павлюка в парламенті координує Олег Марусяк, який входить до парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Він є автором законопроєкту про легалізацію грального бізнесу.

Ймовірно, до групи Павлюка також входять нардепи Ігор Негулевський, Павло Павліш, Юлія Діденко, Олена Лис, Оксана Гринчук, Микола Галушко, Олексій Леонов, Олександр Аліксійчук, Олексій Ковальов, Олександр Ковальчук та племінник бізнесмена Максим Павлюк.

Нардепи голосують в інтересах Ахметова

Про згуртованість цих депутатів свідчить нібито схожість їхнього голосування в парламенті. Часто це голосування відбувається в інтересах Ахметова. Журналісти заявили, що у 4 із 5 випадків депутати із групи Павлюка підтримували вигідні для бізнесу Ахметова закони.

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Прикладом такого голосування називають ситуацію із розглядом змін до бюджету. Нардепи підтримали зміни лише після внесення правки, яка гарантує Ахметову виплати за електроенергію за високим зеленим тарифом.

Схожа ситуація відбулася і під час голосування щодо збільшення ренти на руду. Тоді група Павлюка спершу не підтримала законопроєкт, але змінила своє рішення, коли до нього внесли вигідні для олігарха правки.

Що відомо про Павлюка