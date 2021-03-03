Грубі порушення бойовиків: в ООС кажуть про можливий зрив перемир'я на Донбасі

Про це мовиться у звіті місії ОБСЄ від 2 березня.

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Що відбувається на Донбасі

Зафіксували масові порушення розміщення озброєння та військової техніки окупантів за межами виділених місць зберігання:

на полігоні поблизу Мирного побачили 56 ББМ, 21 танк, 11 САУ та 10 гаубиць,

поблизу Тернового – 16 танків,

біля Круглика – 32 танки,

неподалік Міусинська – 46 ББМ, 12 танків, 20 САУ, 7 ЗРК та 25 причіпних гаубиць,

у районі Бугаївки – 20 танків.

Зазначили, що такі масові скупчення військової техніки зброї свідчать про те, що бойовики проводять військові навчання. Відтак це може призвести до загострення ситуації на передовій.

Окупанти перешкоджають роботі ОБСЄ

Так, безпілотникам місії 6 разів перешкоджали в районі Каштанового та Петрівського неподалік Донецька.

Крім того, 1 березня окупанти не пропустили через блокпост та затримали на 5 годин патруль ОБСЄ поблизу Оленівки.

Провокації бойовиків

В ООС нагадали, що бойовики стверджували, нібито Збройні сили України обстрілюють населенні пункти. Тому окупанти дозволили вести попереджувальний вогонь на придушення і знищення вогневих точок.

Заяви є відвертими провокаціями, спрямованими на виправдовування найманцями провокативних обстрілів позицій ЗСУ. А також свідчить про втрату контролю з боку Росії над збройними формуваннями ОРДЛО,

– кажуть в ООС.

Наголосили, що це може призвести до зриву перемир'я.