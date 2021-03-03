Грубі порушення бойовиків: в ООС кажуть про можливий зрив перемир'я на Донбасі

Джерело:ООС
Спостерігачі на Донбасі помітили грубі порушення з боку бойовиків. Ймовірно, окупанти проводять військові навчання, тому що зафіксували велике скупчення техніки.
Про це мовиться у звіті місії ОБСЄ від 2 березня.
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Зафіксували масові порушення розміщення озброєння та військової техніки окупантів за межами виділених місць зберігання:
Зазначили, що такі масові скупчення військової техніки зброї свідчать про те, що бойовики проводять військові навчання. Відтак це може призвести до загострення ситуації на передовій.
Крім того, 1 березня окупанти не пропустили через блокпост та затримали на 5 годин патруль ОБСЄ поблизу Оленівки.
В ООС нагадали, що бойовики стверджували, нібито Збройні сили України обстрілюють населенні пункти. Тому окупанти дозволили вести попереджувальний вогонь на придушення і знищення вогневих точок.
Заяви є відвертими провокаціями, спрямованими на виправдовування найманцями провокативних обстрілів позицій ЗСУ. А також свідчить про втрату контролю з боку Росії над збройними формуваннями ОРДЛО,
– кажуть в ООС.
Наголосили, що це може призвести до зриву перемир'я.Зверніть увагу! Через ці заяви бойовиків глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук оголосив протест. Він заявив, що, дозволивши собі відкривати випереджувальний вогонь, бойовики фактично вийшли з перемир'я.