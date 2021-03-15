Голова Bellingcat Грозєв приїхав в Україну на запрошення ОП, але його "кинули", – Гордон

Розслідувач і голова Bellingcat Христо Грозєв приїжджав в Україну, аби зняти інтерв'ю щодо вагнергейту. За словами журналіста Дмитра Гордона, його в Україну запросили з Офісу Президента.

Втім в Україні на зв'язок із Христо Грозєвим ніхто з Офісу Президента не вийшов. Йому нібито мали розповісти свою точку зору і думки щодо затримання вагнерівців.

До речі У Bellingcat прокоментували чутки щодо фільму

До розслідувачів зверталися з Офісу Президента

Як розповідає Дмитро Гордон, Христо Грозєву подзвонили з Офісу Президента і запросили його в Україну. Розслідувачу пообіцяли охорону і людей, які нібито мають відношення до спецоперації. Однак цього несталося, тому вихід фільму і затримали.

І Христо Грозєв прилетів в Україну. Фільм не вийшов 15 числа, тому що він прилетів сюди, де розраховував зняти співробітників Офісу Президента і інших людей. Далі, наскільки мені відомо, ніхто його не зустрів, ніяку охорону йому не надали,

– зазначив Гордон.

Христо Грозєв після прибуття нібито дзвонив і в Офіс Президента тим, хто його запросив, і іншим людям, однак йому не відповідали.

З ким брав інтерв'ю голова Bellingcat

В Україні, за словами Гордона, які в інтерв'ю підтверджує журналіст Юрій Бутусов, Христо Грозєв зняв 7 інтерв'ю.

Хто давав інтерв'ю Христо Грозєву:

журналіст Юрій Бутусов,

два офіцери Головного управління військової розвідки, які брали безпосередню участь у спецоперації,

депутат Верховної Ради Михайло Забродський, який є заступником голови комітету з оборони і безпеки,

Петро Порошенко,

Євген Шевченко, який у фейсбуці опублікував дані про зрив операції,

за не підтвердженими даними – Олександр Турчинов.

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