Голова Bellingcat Грозєв приїхав в Україну на запрошення ОП, але його "кинули", – Гордон

Джерело:"Гордон"
Розслідувач і голова Bellingcat Христо Грозєв приїжджав в Україну, аби зняти інтерв'ю щодо вагнергейту. За словами журналіста Дмитра Гордона, його в Україну запросили з Офісу Президента.
Втім в Україні на зв'язок із Христо Грозєвим ніхто з Офісу Президента не вийшов. Йому нібито мали розповісти свою точку зору і думки щодо затримання вагнерівців.
До речі У Bellingcat прокоментували чутки щодо фільму
Як розповідає Дмитро Гордон, Христо Грозєву подзвонили з Офісу Президента і запросили його в Україну. Розслідувачу пообіцяли охорону і людей, які нібито мають відношення до спецоперації. Однак цього несталося, тому вихід фільму і затримали.
І Христо Грозєв прилетів в Україну. Фільм не вийшов 15 числа, тому що він прилетів сюди, де розраховував зняти співробітників Офісу Президента і інших людей. Далі, наскільки мені відомо, ніхто його не зустрів, ніяку охорону йому не надали,
– зазначив Гордон.
Христо Грозєв після прибуття нібито дзвонив і в Офіс Президента тим, хто його запросив, і іншим людям, однак йому не відповідали.Важливо! Дмитро Гордон, посилаючись на власні джерела, заявив, що фільм про вагнерівців з'явиться 15 березня. Тоді політикум сколихне важлива новина "про бездарно провалену спецоперацію". Втім у Bellingcat сказали, що ще працюють над фільмом і закликали вірити тільки офіційній інформації та не піддаватися спекуляціям.
В Україні, за словами Гордона, які в інтерв'ю підтверджує журналіст Юрій Бутусов, Христо Грозєв зняв 7 інтерв'ю.