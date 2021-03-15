Розслідувач і голова Bellingcat Христо Грозєв приїжджав в Україну, аби зняти інтерв'ю щодо вагнергейту. За словами журналіста Дмитра Гордона, його в Україну запросили з Офісу Президента.

Втім в Україні на зв'язок із Христо Грозєвим ніхто з Офісу Президента не вийшов. Йому нібито мали розповісти свою точку зору і думки щодо затримання вагнерівців.

До речі У Bellingcat прокоментували чутки щодо фільму

До розслідувачів зверталися з Офісу Президента

Як розповідає Дмитро Гордон, Христо Грозєву подзвонили з Офісу Президента і запросили його в Україну. Розслідувачу пообіцяли охорону і людей, які нібито мають відношення до спецоперації. Однак цього несталося, тому вихід фільму і затримали.

І Христо Грозєв прилетів в Україну. Фільм не вийшов 15 числа, тому що він прилетів сюди, де розраховував зняти співробітників Офісу Президента і інших людей. Далі, наскільки мені відомо, ніхто його не зустрів, ніяку охорону йому не надали,

– зазначив Гордон.

Христо Грозєв після прибуття нібито дзвонив і в Офіс Президента тим, хто його запросив, і іншим людям, однак йому не відповідали.

Важливо! Дмитро Гордон, посилаючись на власні джерела, заявив, що фільм про вагнерівців з'явиться 15 березня. Тоді політикум сколихне важлива новина "про бездарно провалену спецоперацію". Втім у Bellingcat сказали, що ще працюють над фільмом і закликали вірити тільки офіційній інформації та не піддаватися спекуляціям.

З ким брав інтерв'ю голова Bellingcat

В Україні, за словами Гордона, які в інтерв'ю підтверджує журналіст Юрій Бутусов, Христо Грозєв зняв 7 інтерв'ю.

Хто давав інтерв'ю Христо Грозєву:

журналіст Юрій Бутусов,

два офіцери Головного управління військової розвідки, які брали безпосередню участь у спецоперації,

депутат Верховної Ради Михайло Забродський, який є заступником голови комітету з оборони і безпеки,

Петро Порошенко,

Євген Шевченко, який у фейсбуці опублікував дані про зрив операції,

за не підтвердженими даними – Олександр Турчинов.

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