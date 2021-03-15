Голова Bellingcat Грозєв приїхав в Україну на запрошення ОП, але його "кинули", – Гордон
Розслідувач і голова Bellingcat Христо Грозєв приїжджав в Україну, аби зняти інтерв'ю щодо вагнергейту. За словами журналіста Дмитра Гордона, його в Україну запросили з Офісу Президента.
Джерело:"Гордон"
Втім в Україні на зв'язок із Христо Грозєвим ніхто з Офісу Президента не вийшов. Йому нібито мали розповісти свою точку зору і думки щодо затримання вагнерівців.
До речі У Bellingcat прокоментували чутки щодо фільму
До розслідувачів зверталися з Офісу Президента
Як розповідає Дмитро Гордон, Христо Грозєву подзвонили з Офісу Президента і запросили його в Україну. Розслідувачу пообіцяли охорону і людей, які нібито мають відношення до спецоперації. Однак цього несталося, тому вихід фільму і затримали.
І Христо Грозєв прилетів в Україну. Фільм не вийшов 15 числа, тому що він прилетів сюди, де розраховував зняти співробітників Офісу Президента і інших людей. Далі, наскільки мені відомо, ніхто його не зустрів, ніяку охорону йому не надали,
– зазначив Гордон.
Христо Грозєв після прибуття нібито дзвонив і в Офіс Президента тим, хто його запросив, і іншим людям, однак йому не відповідали.
З ким брав інтерв'ю голова Bellingcat
В Україні, за словами Гордона, які в інтерв'ю підтверджує журналіст Юрій Бутусов, Христо Грозєв зняв 7 інтерв'ю.
Хто давав інтерв'ю Христо Грозєву:
- журналіст Юрій Бутусов,
- два офіцери Головного управління військової розвідки, які брали безпосередню участь у спецоперації,
- депутат Верховної Ради Михайло Забродський, який є заступником голови комітету з оборони і безпеки,
- Петро Порошенко,
- Євген Шевченко, який у фейсбуці опублікував дані про зрив операції,
- за не підтвердженими даними – Олександр Турчинов.
Справа вагнерівців: головне
- У Білорусі в липні 2020 року затримали 33 росіян, які причетні до приватного військового формування "Вагнер".
- Білоруська влада підозрювала їх у підготовці заворушень перед виборами.
- На початку вересня з'явилась інформація, що Служба безпеки України знала про бійців і була причетна до затримання. Однак у спецслужбі інформацію не підтвердили та назвали фейком.
- Bellingcat заявили, що знайшли докази про план спецоперації, яку розробили ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ.
Поділитися новиною