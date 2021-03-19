Зеленський пообіцяв заробіток з надр для всіх українських дітей

Джерело:фейсбук Володимира Зеленського
Володимир Зеленський найближчим часом має намір запропонувати механізм, аби виплачувати гроші українцям, які досягли повноліття. Це – одна з його передвиборчих обіцянок.
Мовиться про втілення у життя ідеї про економічний паспорт українця. Про це президент заявив під час відеозвернення 19 березня.
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Звернення Зеленського після засідання РНБО: дивіться відео
19 березня Рада нацбезпеки та оборони України ввела економічні санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами. Зеленський наголосив, що обмеження запровадили на основі пропозицій від СБУ.Довідка. Мовиться про блокування активів, обмеження торговельних операцій та транзиту ресурсів, анулювання та зупинку ліцензій і спецдозволів на користування та видобуток надр.
"Ми продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його фінансові апетити можуть бути сильнішими за інтереси держави та народу, а його кишені – важливіші ніж держказна", – додав президент.
Вони, на думку правоохоронців, отримали ці ліцензії за заниженою ціною, завдавши державі великих збитків,
– наголосив Зеленський.
Й додав, що згідно з Конституцією, надра є власністю всього народу України. А часи, коли існував список прізвищ, які ним вважалися та могли володіти й користуватися надрами, закінчилися.