Зеленський пообіцяв заробіток з надр для всіх українських дітей
Володимир Зеленський найближчим часом має намір запропонувати механізм, аби виплачувати гроші українцям, які досягли повноліття. Це – одна з його передвиборчих обіцянок.
Джерело:фейсбук Володимира Зеленського
Мовиться про втілення у життя ідеї про економічний паспорт українця. Про це президент заявив під час відеозвернення 19 березня.
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Подробиці від президента
- Усі діти, народжені в Україні, отримуватимуть гроші від користування та видобутку надр України до свого 18-річчя.
- Впродовж дитинства ці гроші будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку у банку.
- Після досягнення повноліття українці зможуть витрачати їх на здобуття вищої освіти в Україні.
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Надра є власністю народу України, – Зеленський
19 березня Рада нацбезпеки та оборони України ввела економічні санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами. Зеленський наголосив, що обмеження запровадили на основі пропозицій від СБУ.
"Ми продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його фінансові апетити можуть бути сильнішими за інтереси держави та народу, а його кишені – важливіші ніж держказна", – додав президент.
Вони, на думку правоохоронців, отримали ці ліцензії за заниженою ціною, завдавши державі великих збитків,
– наголосив Зеленський.
Й додав, що згідно з Конституцією, надра є власністю всього народу України. А часи, коли існував список прізвищ, які ним вважалися та могли володіти й користуватися надрами, закінчилися.
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