Олег Татаров 24 грудня заявив. що пред'явлена йому підозра є неоґрунтованою, тому гроші для застави не збирає.

Татаров хоче відкритий судовий розгляд. Про це повідомляє Укрінформ.

Актуально Татарову не змогли обрати запобіжний захід через передачу справи СБУ

Я ініціативно приходжу на всі процесуальні дії. І вважаю, що доведу, що підозра необґрунтована, що доказів моєї причетності до будь-чого немає, і відповідно, не буде підстав застосовувати будь-який запобіжний захід. Гроші ніякі я не збираю (на заставу – 24 канал),

– наголосив Татаров.

Що ще сказав Татаров

Він наполягатиме на проведенні судових розглядів, які дадуть змогу дослідити усі докази. Суд має надати оцінку всім матеріалам, зібраним під час досудового розслідування.

Артем Ситник не може очолювати НАБУ, адже "його ім'я внесено в реєстр корупціонерів НАЗК".

Татаров продовжує виконувати обов'язки заступника голови Офісу Президента.

Зверніть увагу! 24 грудня Офіс генпрокурора забрав справу Татарова з НАБУ та передав СБУ. Це відбулося у день, коли Татарову мали обрати запобіжний захід. Детальніше читайте тут.