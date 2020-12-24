Гроші ніякі я не збираю, – Татаров про заставу
Олег Татаров 24 грудня заявив. що пред'явлена йому підозра є неоґрунтованою, тому гроші для застави не збирає.
Татаров хоче відкритий судовий розгляд. Про це повідомляє Укрінформ.
Актуально Татарову не змогли обрати запобіжний захід через передачу справи СБУ
Я ініціативно приходжу на всі процесуальні дії. І вважаю, що доведу, що підозра необґрунтована, що доказів моєї причетності до будь-чого немає, і відповідно, не буде підстав застосовувати будь-який запобіжний захід. Гроші ніякі я не збираю (на заставу – 24 канал),
– наголосив Татаров.
Що ще сказав Татаров
- Він наполягатиме на проведенні судових розглядів, які дадуть змогу дослідити усі докази. Суд має надати оцінку всім матеріалам, зібраним під час досудового розслідування.
- Артем Ситник не може очолювати НАБУ, адже "його ім'я внесено в реєстр корупціонерів НАЗК".
- Татаров продовжує виконувати обов'язки заступника голови Офісу Президента.
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