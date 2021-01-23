У розпал російської анексії 19 березня 2014 року Україна все ще подавала воду в Північно-Кримський канал. Вода навіть встигала потрапити до півострова, однак вже у травні звели дамбу з мішків, яка залишила Крим без дніпровськогої води. Водночас 7 років тому мали місце й підкуп щодо дніпровської води та перемовини з окупаційною владою.

Про те, хто хотів торгувати водою з Росією, а хто перекрити доступ до ресурсу – дивіться у спецвипуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

До теми У Сімферополі з кранів тече коричнева вода – окупанти ж кажуть, що вона "безпечна": фото

У березні 2014 року, за 6 днів до невизнаного ні Україною, ні більшістю світу референдуму в Криму, спікера кримського парламенту вже контролював Кремль. Володимир Константинов не вірив, що у разі анексії півострова – Україна перекриє Північно-Кримський канал.

Проте вже у квітні 2014 року в Криму помітили, що води в каналі поменшало. Півострів продовжував брати воду з каналу, її рівень на боці Херсонщини значно впав. Водночас на 78 кілометрі каналу виник ризик аварії, там могло пошкодити затвори перегороджувальної споруди, тоді б Каланчацький район залишився без води для поливу.



На 78 кілометрі каналу виник ризик аварії / Скриншот з відео

Спочатку щодо дамби для перекриття каналу спроєктували конструкцію та обрали найбільш прийнятне місце – її будували за 13 кілометрів від Криму. В Управлінні Північо-Кримському каналі розповіли, що спочатку дамбу будували силами своїх організацій. Керівник "Аграрного союзу України" на Херсонщині сказав, що перекриття Північно-Кримського каналу сплатили саме аграрії.

Більше випусків програми "Крим.Реалії" – за посиланням.

Дивіться повний випуск програми "Крим.Реалії" на 24 каналі: